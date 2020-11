Brutta mattinata quella di Trigoria per Paulo Fonseca. Il mister portoghese, non appena arrivato al centro sportivo, ha trovato l'ennesima cattiva notizia. Chris Smalling, dopo l'intossicazione alimentare, ha sentito il riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro che già lo aveva fermato per tre partite ad ottobre. La situazione preoccupa, e obbligherà l'inglese a fermarsi in via precauzionale.