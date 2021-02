Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Stella Rossa e Milan, valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Euopa League, arbitrato dal signor Tasos Sidiropoulos della federazione greca, Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nel corso della partita.

La moviola di Stella Rossa-Milan 2-2

6' GOL ANNULLATO AL MILAN - Castillejo si presenta a tu per tu con Borjan e lo trafigge con un rasoterra di sinistro. Tutto inutile perché al momento de lancio di Krunic lo spagnolo era in posizione di fuorigioco.

11' GOL ANNULLATO AL MILAN - Su un cross dalla destra Borjan esce a vuoto, la palla carambola su Theo Hernandez che insacca da due passi col sinistro. L'arbitro convalida il gol poi fa dietrofront dopo il check del VAR che rileva un tocco di braccio sinistro dell'esterno del Milan.

51' RIGORE PER LA STELLA ROSSA - Falcinelli entra in area dalla sinistra, la palla carambola sul braccio destro (troppo largo) di Romagnoli. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto.

59' RIGORE PER IL MILAN - Theo Hernandez in area pescato in profondità da Tonali, Pankov lo contrasta in maniera irregolare a giudizio dell'arbitro che concede il rigore. Il check del VAR conferma la decisione del direttore di gara. Hernandez viene sicuramente toccato con la mano destra dal difensore della Stella Rossa, forse c'è anche un contatto tra le gambe dei due.

77' ESPULSO RODIC - La Stella Rossa rimane in dieci: secondo giallo per Rodic che stende Kalulu impedendogli di sfondare a destra.

93' GOL DELLA STELLA ROSSA - Sugli sviluppi di un corner dalla destra Pavkov salta più in alto di tutti e colpisce di testa beffando Donnarumma con una strana parabola. L'azione che porta al corner, tuttavia, sembra viziata da un fallo dello stesso Pavkov (partito forse anche in offside) ai danni di Castillejo, motivo per il quale Donnarumma viene ammonito per proteste.

