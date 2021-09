Deludente il debutto europeo di Sarri sulla panchina della Lazio. Partita scorbutica e sofferta dei biancocelesti che dopo un inizio promettente, patiscono l'aggressività dei turchi. Il palo di Morutan nel primo tempo è un campanello d'allarme, nella ripresa le occasioni per il Galatasaray fioccano. A metà frazione l'episodio decisivo: Lazzari svirgola un pallone in area, si alza un campanile su cui Strakosha sbaglia clamorosamente la presa alta. Palla che finisce in rete e Lazio condannata alla sconfitta. Milinkovic spreca il gol del pareggio e la squadra di Fatih Terim tiene bene nel finale, portando a casa una meritata vittoria.

Il Tabellino

Galatasaray-Lazio 1-0

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan (54'Kilinc); Cicaldau (91'Cicaldau), Morutan (85'Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (78'Babel); Halil (91'Luyindama).

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hisaj; Luis Alberto (64'Basic), Lucas Leiva (83'Cataldi), Akpa-Apro (55'Milinkovic Savic); Zaccagni, Immobile (55'Muriqi), Felipe Anderson (64'Pedro).

Gol: 66' Strakosha(AG)

Arbitro: Matej Jug (SVN)

La cronaca in 6 momenti chiave

23' - TRAVERSA GALATASARAY! MORUTAN calcia splendidamente dal limite, traversa interna e palla che rimbalza fuori dalla porta di Strakosha.

58' - LUIS ALBERTO!! Tiro rasoterra pungente, si distende Muslera e respinge. Sulla ribattuta Marcao spedisce in corner con rischio autogol.

61' - AKTURKOGLU! In piena area conclude a lato sulla destra di Strakosha! Occasione d'oro per il GALATASARAY!

62' - Altra palla gol per i turchi! CICALDAU gira sul primo palo di prima un assist dalla sinistra da buona posizione, palla ad un soffio dal palo!

66' - AUTOGOL CLAMOROSO DI STRAKOSHA! VANTAGGIO GALATASARAY! LAZZARI svirgola in area un cross innocuo, si scatena un campanile che il portiere clamorosamente devia in rete nel tentativo di bloccare in presa alta. Che errore incredibile.

70' - COSA SBAGLIA MILINKOVIC SAVIC!! Servito splendidamente davanti a Muslera, sbaglia un facile pallonetto. Blocca senza problemi in uscita l'ex portiere della Lazio!

Il Migliore

Alexandru CICALDAU: ottima prestazione del trequartista dei turchi che sfiora anche la rete poco prima dell'autogol decisivo di Strakosha. Una spina nel fianco, sempre propositivo in fase offensiva.

Il peggiore

Thomas STRAKOSHA: errore madornale senza giustificazioni. Troppa sufficienza in quella presa alta che scatena l'autogol, non aveva pressioni di nessun uomo ed era un campanile abbastanza leggibile.

