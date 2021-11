Europa League

Gruppo A: Rangers - Sparta Praga 2-0, Brøndby - Lione 1-3

Il Lione rimonta in Danimarca e coglie la quinta vittoria in altrettante uscite. Splende la stella di Cherki autore di una doppietta. Il Rangers piega lo Sparta Praga e si prende il secondo posto proprio a spese dei cechi, decide una doppietta di Morelos.

Cherki autore di una doppietta al Brondby Credit Foto Getty Images

Gruppo B: PSV Eindhoven - Sturm Graz 2-0, Monaco - Real Sociedad 2-1

Era la sfida decisiva per il primato e forse anche per la qualificazione quella tra Monaco e Real Sociedad. La spuntano i monegaschi, con i gol che arrivano tutti nella parte centrale del primo tempo. Monaco in vetta, al secondo posto sale il Psv che passa facilmente contro lo Sturm Graz e si porta a +2 sui baschi.

Monaco vincente contro la Real Sociedad Credit Foto Getty Images

Gruppo C: Leicester - Legia Varsavia 3-1

Il Leicester affonda il Legia nel primo tempo con una prova di forza delle foxes che si riscattano e si riportano in testa al gruppo del Napoli, distate appena 1 punto ed appaiato allo Spartak. In gol Maddison, Daka e Ndidi, inutile il momentaneo 2-1 di Mladenovic.

Leicester vince 3-1 contro il Legia Credit Foto Getty Images

Gruppo D: Olympiacos - Fenerbahçe 1-0, Eintracht Francoforte - Royal Anversa 2-2

L'Anversa sfiora il colpo a Francoforte trascinato dai gol di Radja Nainggolan e Samatta. L'Eintracht pesca il pareggio al 94' con Pacienca su assist di Kostic e per i belgi la corsa europea finisce qui. L'ex Porto Soares sblocca la partita del Pireo al 90' e fa volare l'Olympiakos a +4 sul Fenerbahce, qualificandosi insieme ai tedeschi.

