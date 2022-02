Game over. Il Napoli crolla in casa e deve dolorosamente dire addio all'Europa League già ai sedicesimi di finale. Il Barcellona non si fa impressionare dal calore dei 40000 del Maradona e si impone con un 4-2 che racconta nel modo più completo possibile l'andamento della gara. Che in realtà, per larghi tratti, è una non gara. A partire da un avvio scioccante: dopo 13 minuti i catalani si sono già portati sul doppio vantaggio con Jordi Alba e Frenkie de Jong, sfruttando clamorosi errori individuali e collettivi degli azzurri. Il calcio di rigore messo a segno da Insigne (VAR determinante: Karasev aveva assegnato una punizione per un tocco di Ter Stegen su Osimhen) non è che un'illusione pura e semplice. Piqué riporta a due le lunghezze di vantaggio agli sgoccioli del primo tempo, Aubameyang chiude ogni discorso nel secondo. Solo per la cronaca la rasoiata vincente di Politano all'87', quando i buoi sono già scappati da tempo dalla stalla. Un crollo totale, senza discussioni. E un'eliminazione che fa male. Da questa sera il Napoli si prepara a pensare unicamente al campionato.

Tabellino

Napoli-Barcellona 2-4 (primo tempo 1-3)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (46' Politano), Fabian Ruiz (74' Mertens); Elmas, Zielinski (74' Ounas), Insigne (82' Petagna); Osimhen (74' Ghoulam). All. Spalletti

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; F. de Jong, Busquets (62' Gavi), Pedri (75' Nico Gonzalez); Traoré (75' Dembélé), Aubameyang (75' L. de Jong), Ferran Torres (82' Riqui Puig). All. Xavi

Arbitro: Sergei Karasev (Russia)

Gol: 9' Jordi Alba (B), 13' F. de Jong (B), 23' rig. Insigne (N), 45' Piqué (B), 59' Aubameyang (B), 87' Politano (N)

Ammoniti: Zielinski, Fabian Ruiz, Gavi

Espulsi: nessuno

La cronaca in 11 momenti chiave

9' – GOL DEL BARCELLONA. Insigne calcia orrendamente un corner corto, il Barça riparte con Adama Traoré, da questi a Jordi Alba, che davanti a Meret non sbaglia col destro. Gara subito in salita per il Napoli.

13' – GOL DEL BARCELLONA. Errore collettivo della difesa del Napoli, Frenkie de Jong si invola solo soletto verso il limite dell'area e con uno stupendo destro a giro sotto l'incrocio fa una fotografia a Meret. Avvio terribile della squadra di Spalletti.

17' – Barcellona a un passo anche dal tris: Dest sfiora il palo e Aubameyang la traversa con due conclusioni da fuori area. Napoli completamente in bambola.

23' – GOL DEL NAPOLI. Ter Stegen tocca Osimhen proprio al limite dell'area, sul lato destro dei 16 metri catalani: Karasev assegna la punizione al Napoli ma viene corretto dalla VAR. Dal dischetto Insigne non sbaglia. 1-2.

Insigne esulta dopo aver segnato, Napoli-Barcellona Credit Foto Getty Images

28' – Aubameyang è solo sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma da un metro appoggia a lato di testa. Incredibile.

45' – GOL DEL BARCELLONA. Palla vagante in area che il Napoli non riesce ad allontanare, Piqué controlla e con un sinistro incrociato non forte ma precisissimo infila nuovamente Meret. 1-3.

54' – Tiro-cross morbido di Adama Traoré, Meret si allunga e devia con la punta delle dita, poi Rrahmani è miracoloso nel murare il tap-in di de Jong.

59' – GOL DEL BARCELLONA. Traoré fa filtrare un pallone in area per Aubameyang, che di prima intenzione spara la palla sotto l'incrocio. Niente da fare per Meret. Notte fonda per il Napoli.

L'esultanza dei giocatori del Barcellona durante Napoli-Barcellona - Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

69' – Scodellata in area di Zielinski per Insigne, che davanti a Ter Stegen segna con un destro al volo. Tutto inutile: è fuorigioco abbastanza evidente. Gol annullato.

71' – Gran lancio di Insigne per Osimhen, che resiste a Piqué e con un diagonale insidiosissimo fa rotolare la palla a pochi centimetri dal palo più lontano.

87' – GOL DEL NAPOLI. L'errore questa volta è della difesa del Barcellona, Politano recupera in area e con una rasoiata mancina batte Ter Stegen. 2-4.

Il migliore

Frenkie DE JONG – Un ballerino sul prato del Maradona. Segna un gol divino all'incrocio dei pali e non sbaglia praticamente mai. L’Europa League gli va veramente stretta.

Il peggiore

Piotr ZIELINSKI – Una delusione, in entrambe le fasi. Sbaglia tocchi non da lui, facendo infuriare Spalletti, non trova mai la posizione e non riesce nemmeno a dare un contributo durante il pressing. Bocciato.

Le pagelle

