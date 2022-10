José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match ai microfoni di DAZN. Roma-Betis Siviglia, match valido per la terza giornata del Gruppo C di Europa League 2022/23, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti segnate da Dybala su rigore e Rodriguez nel primo tempo e il gol decisivo di Luiz Henrique all'88'. Con questo risultato la Roma resta a quota 3 punti nel Gruppo H dietro a Betis Siviglia, primo con 9 punti, e Ludogorets secondo con 4 punti., allenatore della Roma, ha parlato al termine del match ai microfoni di

SULLA PARTITA

Ad

"Non sono d'accordo con chi dice che abbiamo fatto una buona partita. Il Betis è stato superiore a noi sotto l'aspetto tecnico e nel possesso palla. Hanno tenuto la partita sotto controllo ma la contraddizione è che le occasione da gol più grandi le abbiamo avute noi. Il Betis ha avuto una chiara occasione con Fekir ad inizio partita e noi di contro abbiamo preso un palo con Zaniolo e un tiro di Cristante salvato sulla riga. Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".

Europa League Roma-Betis Siviglia 1-2, pagelle: Spinazzola e Zaniolo imperdonabili 29 MINUTI FA

SUL DISCORSO QUALIFICAZIONE

"In questo momento non dobbiamo più pensare di chiudere il girone come primi. Il Betis adesso è a 9 punti, noi restiamo a 3. In questo momento l'obiettivo è arrivare secondi. Se poi finissimo in Conference League, ci andremo con l'intenzione di vincerla di nuovo. Credo comunque che la partita decisiva sarà l'ultima in casa con il Ludogorets".

SUI GOL SUBITI

"In occasione del primo gol, non siamo riusciti a pressare il portatore di palla e non credo sia colpa della difesa tenuta bassa. Se il portatore di palla non riceve pressione, anche se è a oltre 16 metri dalla porta è come se calciasse un rigore in movimento. Nel secondo gol eravamo sbilanciati in avanti alla ricerca del gol vittoria. Matic è uscito a pressare altissimo, Spinazzola è rimasto basso ma ha perso il duello con Luiz Henrique".

José Mourinho e Nicolò Zaniolo durante Roma-Betis - Europa League 2022-23 Credit Foto Getty Images

SU ZANIOLO

"Non ho visto ma se l'assistente dell'arbitro ha visto, io non ho niente da dire. Se ha commesso una scorrettezza, sconterà la giusta squalifica e imparerà dagli errori. È un peccato perchè Pezzella ha fatto un fallo gigantesco sullo stesso Zaniolo e non è stato ammonito in quell'occasione ma per un'altra situazione poco dopo".

SULL'INFORTUNIO DI CELIK

"Non voglio parlare né essere troppo pessimista. Dobbiamo aspettare ma la sensazione non è positiva".

Mourinho: "Dybala? Non ho consigli: ha la faccia da bambino ma..."

Europa League Le pagelle di Sturm Graz-Lazio 0-0: Milinkovic delude, Romagnoli leader 3 ORE FA