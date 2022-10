Cristiano Ronaldo al Manchester United (Sheriff Tiraspol, gara in cui Ronaldo è stato schierato dall'inizio come punta centrale, supportata dal trio Antony-Bruno Fernandes-Garnacho. Dalot prima e Rashford poi hanno indirizzato il match in favore dei britannici che l'hanno poi chiusa col gol di Cristiano Ronaldo all'81'. Non è il gol che salva la stagione dial ma dove andrà a giocare dopo il Mondiale? ), ma senza dubbio è un inizio. Dopo aver saltato Chelsea-United , per scelta tecnica, con ten Hag che non aveva convocato CR7 per essersi rifiutato di entrare nel finale del match contro il Tottenham , il portoghese è rientrato in campo. Lo ha fatto nel match di Europa League contro lo, gara in cui Ronaldo è stato schierato dall'inizio come punta centrale, supportata dal trio Antony-Bruno Fernandes-Garnacho. Dalot prima e Rashford poi hanno indirizzato il match in favore dei britannici che l'hanno poi chiusa col gol di Cristiano Ronaldo all'81'.

Per Cristiano Ronaldo è il gol n° 3 in stagione, il secondo in Europa League. Aveva segnato proprio allo Sheriff Tiraspol all'andata, oltre al gol in campionato contro l'Everton, decisivo per i tre punti. Con questa vittoria il Manchester United è matematicamente qualificato alla fase ad eliminazione diretta. C'è da capire però se passerà come prima e, quindi, direttamente agli ottavi, o se come seconda, costretta così a passare dai sedicesimi. All'ultimo giornata affronterà proprio la Real Sociedad (che gli sta davanti di 3 punti) per capire chi sarà la prima del Gruppo E.

