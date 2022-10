L'ormai celebre scrittura privata tra la Juventus Cristiano Ronaldo (quella "", come emerso da un'intercettazione) sarebbe stata ritrovata e avrebbe un valore di circa. La carta, come spiega la Gazzetta dello Sport, prevedeva un accordo secondo il quale il club bianconero avrebbe dovuto versare a CR7 19,9 milioni di euro anche in caso di addio. Questa somma di denaro, secondo il pool di magistrati di Torino che sta lavorando nell'ambito dell'inchiesta Prisma, non sarebbe stata regolarmente contabilizzata a bilancio.