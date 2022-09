In scioltezza, come da previsioni. La Roma si diverte, batte largamente l'HJK Helsinki e riscatta la sconfitta dell'esordio in casa del Ludogorets. Un 3-0 che ammette poche repliche, anche se condizionato in maniera evidente da quanto accade al quarto d'ora del primo tempo: Tenho stende Belotti fermando una chiara occasione da gol, viene inizialmente ammonito e poi, dopo un on field review, espulso. In sostanza: Roma in superiorità numerica per quasi tutta la partita. Ma incapace, fino all'intervallo, di scardinare lo stoico fortino finlandese. E, anzi, fortunata quando Hoskonen colpisce il palo esterno poco prima della mezz'ora. Poi tra primo e secondo tempo entra Dybala, che trova subito la rete del vantaggio. E Pellegrini, a stretto giro di posta, pure quella della sicurezza. Da lì è pura accademia, con Belotti che realizza anche il tris. Ora testa al Betis: gli spagnoli, che si sono imposti faticosamente sul Ludogorets (3-2), saranno i prossimi avversari della banda Mourinho dopo la sosta per le nazionali.

Ad

Tabellino

Europa League Roma-HJK Helsinki 3-0, pagelle: Dybala dà la svolta UN' ORA FA

Roma-HJK Helsinki 3-0 (primo tempo 0-0)

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibañez (46' Smalling), Viña (46' Dybala); Karsdorp, Matic, Cristante (64' Camara), Spinazzola; Zaniolo (75' Abraham), Pellegrini (69' Bove); Belotti. All. Mourinho

HJK Helsinki (3-4-3): Hazard; Hoskonen (46' Arajuuri), Tenho, Raitala; Browne, Vaananen, Lingman (69' Boujellab), Hetemaj (46' Halme); Hostikka (23' Peltola), Abubakari, Soiri (66' Olusanya). All. Koskela

Arbitro: Radu Petrescu (Romania)

Gol: 47' Dybala, 49' Pellegrini, 68' Belotti

Ammoniti: Ibañez, Hetemaj, Cristante, Halme

Espulsi: Tenho al 15'

La cronaca in 8 momenti chiave

15' – Tenho stende Belotti con un fallo in chiara occasione da gol: l'arbitro Petrescu estrae il giallo ma poi, dopo essersi recato al monitor, cambia la decisione ed espelle il difensore finlandese. Roma in superiorità numerica.

26' – Hoskonen salta libero in area, incorna bene di testa e colpisce il palo esterno graziando Rui Patricio.

32' – Gran palla di prima di Zaniolo per Belotti, che in una frazione di secondo si gira e incrocia: Hazard para in due tempi.

39' – Belotti tocca per l'inserimento di Zaniolo, la cui puntata da pochi passi termina tra le braccia di Hazard. Altra occasionissima per la Roma.

47' – GOL DELLA ROMA. Tocco di Pellegrini per Dybala, entrato all'intervallo, che dall'ingresso dell'area incrocia col sinistro alle spalle di Hazard. Roma in vantaggio.

Paulo Dybala esulta dopo il gol segnato durante Roma-HJK Helsinki - Europa League 2022-23 Credit Foto Getty Images

49' – GOL DELLA ROMA. Iniziativa personale di Zaniolo, che penetra in area da sinistra e tocca dentro: Pellegrini, involontariamente, devia in rete col petto e firma il raddoppio.

61' – Stupenda imbucata in area di Dybala per Zaniolo, che calcia di prima intenzione col destro sfiorando il palo a Hazard battuto.

68' – GOL DELLA ROMA. Ancora Zaniolo va al cross basso dal fondo, Belotti è libero in area e col sinistro non può sbagliare a porta vuota. 3-0.

Il momento social

Il migliore

Nicolò ZANIOLO. Torna in campo dopo l'infortunio con l'intenzione di spaccare il mondo. Si "limita" a sfornare assist al bacio per i compagni: Pellegrini e Belotti ringraziano

Il peggiore

Miro TENHO. Lingman combina la frittata con un retropassaggio suicida. Lui fa il resto, stendendo Belotti e cambiando inesorabilmente il volto della partita.

Le pagelle

Mourinho: "Dybala? Non ho consigli: ha la faccia da bambino ma..."

Serie A Roma-Atalanta: probabili formazioni e statistiche 14 ORE FA