Norvegia. Anzi. Sull'erba del St Mary's Stadium, a Southampton, la formazione di Martin Sjögren alza la voce imponendosi sull'Irlanda del Nord con un netto 4-1, una vittoria che La vittoria dell'Inghilterra nella partita inaugurale degli Europei femminili 2022 non spaventa la. Anzi. Sull'erba del St Mary's Stadium, a Southampton, la formazione di Martin Sjögren alza la voce imponendosi sull'con un netto, una vittoria che la lancia in testa al Gruppo A grazie alla differenza reti migliore rispetto alle inglesi.

Il match si sblocca dopo soli 10 minuti con il gol di Julie Blakstad, attaccante del Manchester City, imbeccata da Guro Reiten. Bastano altri tre giri di lancette, e la Norvegia raddoppia con Frida Maanum, centrocampista dell'Arsenal. La partita, ormai in discesa, viene virtualmente chiusa già alla mezz'ora, quando Caroline Graham Hansen, attaccante del Barcellona, trasforma un penalty concesso per un fallo di mano di Nadene Caldwell, confermato anche dal VAR.

Le nordirlandesi hanno un guizzo all'inizio della ripresa, quando Julie Nelson accorcia le distanze sugli sviluppi di un corner con assist di Rachel Furness, ma le speranze sbiadiscono rapidamente. La Norvegia ristabilisce un margine di tre lunghezze con Guro Reiten, centrocampista del Chelsea, che corona così una bella prestazione all-around con gol e assist.

Il Gruppo A tornerà in campo lunedì prossimo, 11 luglio. L'Irlanda del Nord cercherà di restare in vita in una partita già cruciale contro l'Austria (ore 18.00), mentre la Norvegia sfiderà l'Inghilterra per il primato nel girone (ore 21.00).

