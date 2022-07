meritato 1-0 sull'Austria e dominio per larghi tratti, continua la striscia d'imbattibilità dell'Inghilerra sotto la guida del commissario tecnico Sarina Wiegman (tredici vittorie e due pareggi), colei che ha regalato all'Olanda l'ultimo Europeo e il secondo posto ai Mondiali. Piccolo campanello d'allarme in attacco nella ripresa: le inglesi non sono abituate alla vittoria di misura per la loro vena realizzativa elevatissima da quando è arrivata la nuova allenatrice, ma le austriache come da pronostico si dimostrano squadra molto difficile da scalfire in difesa, col rischio di strappare un beffardo pareggio se non fosse per un'immaccolata Earps, decisiva con le sue parate nei minuti finali. Che gli Europei da record per il calcio femminile abbiano inizio. La risposta all’esponenziale riscossione d’interesse nell’ultimo periodo arriva immediatamente dal match inaugurale della tredicesima edizione della rassegna continentale in rosa: quasi esaurito nella magnifica cornice dell’Old Trafford per Inghilterra-Austria , con l’intero pubblico che cerca di trascinare le Leonesse padrone di casa verso il tetto d’Europa per la prima volta nella storia. E l’avvio promette abbastanza bene:e dominio per larghi tratti, continua lasotto la guida del commissario tecnico Sarina Wiegman (tredici vittorie e due pareggi), colei che ha regalato all'Olanda l'ultimo Europeo e il secondo posto ai Mondiali. Piccolo campanello d'allarme in attacco nella ripresa: le inglesi non sono abituate alla vittoria di misura per la loro vena realizzativa elevatissima da quando è arrivata la nuova allenatrice, ma le austriache come da pronostico si dimostrano squadra molto difficile da scalfire in difesa, col rischio di strappare un beffardo pareggio se non fosse per un'immaccolata Earps, decisiva con le sue parate nei minuti finali.

Ad

Mondiali 2014 Julio Cesar si riprende il Brasile 06/02/2013 A 07:58

La partita

È una prima volta nel “teatro dei sogni” per la nazionale femminile e le Leonesse non vogliono sfigurare. Tremano le gambe nei primi minuti, poi le padrone di casa cominciano a spingere sull’acceleratore. Al 17’ la prima rete del torneo e il primo utilizzo del VAR in questa rassegna (check per un eventuale fuorigioco): taglio in area di Bethany Mead e pallonetto morbido che scavalca l’estremo difensore Zinsberger, la sfera fa in tempo a varcare la linea un attimo prima dell’inutile respinta del difensore avversario (e anche qui la tecnologia viene in aiuto dell'arbitro donna Huerta). Assalto inglese che persiste fino all’intervallo, ma l’Austria resiste ed evita il raddoppio: Ellen White sciupa una gran occasione di testa, Zinsberger compie un miracolo prima del duplice fischio.

Il gol di Beth Mead durante Inghilterra-Austria - Europei 2022 di calcio femminile Credit Foto Getty Images

Nella ripresa il ritmo cala: troppo timidi gli approcci delle austriache per tentare il pareggio, la ct Wiegman stravolge il reparto offensivo per cercare di chiudere la partita. Ma Russo non sfrutta il pasticcio difensivo sul calcio piazzato e Kelly non affonda su contropiede, così arriva il rischio di una doccia gelata per le padrone di casa: prima il salvataggio del portiere Earps su una velenosa conclusione da fuori di Dunst, poi il rischio di un fallo di mano. Earps salva il successo di misura ancora una volta nel finale di partita con una parata sicura sul rasoterra di Hickelsberger-Füller.

Inghilterra ovviamente in testa al proprio girone in attesa di come andrà a finire nella prossima giornata tra Norvegia e Irlanda del Nord.

Nazionale femminile dell'Afghanistan di nuovo in campo

Euro 2012 Capello "Italia-Inghilterra, sono combattuto" 21/06/2012 A 14:35