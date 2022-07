Gli Europei 2022 di calcio femminile sono proseguiti in Inghilterra oggi, domenica 17 luglio: nella terza ed ultima giornata della prima fase del Girone C, la Svezia ha spazzato via il Portogallo per 5-0, conquistando l’accesso ai quarti come prima del raggruppamento.

Filippa Angeldal, Svezia-Portogallo Femminile

A premiare le svedesi nell’arrivo a pari punti con i Paesi Bassi a quota 7 è la miglior differenza reti: oggi le neerlandesi soltanto nel finale riescono a piegare la Svizzera ed a nulla valgono i tre gol siglati nel finale per vincere 4-1. I Paesi Bassi affronteranno la Francia ai quarti.

RISULTATI E CLASSIFICA EUROPEI CALCIO FEMMINILE

Girone C 3a giornata

Svezia-Portogallo 5-0 (21′ e 45′ Angeldal, 45’+7 aut. Costa, 54′ rig. Asilani, 90’+1′ Blackstenius)

Svizzera-Paesi Bassi 1-4 (49′ van der Gragt, 53′ Reuteler (S), 84′ e 89′ Leuchter, 90’+4′ Pelova)

Classifica

Svezia 7 (DR +6)

Paesi Bassi 7 (DR +4)

Svizzera 1 (DR -4)

Portogallo 1 (DR -6)

