Un caso di cronaca nera funesta in queste ore l’ambiente della Nazionale Francese femminile e in particolare della numero uno della rappresentativa transalpina, Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e dei Bleus. Come raccontato dall’Equipe, Peyraud-Magnin ha giocato le prime due partite della rassegna continentale pur essendo a conoscenza della morte della ex compagna Camille Nell, trovata senza vita lo scorso 4 luglio nella casa di Torino dove le due convivevano.

Secondo l’autorevole quotidiano sportivo francese, la relazione amorosa fra le due ragazze si era interrotta poche settimane prima della tragedia, un elemento che infittisce il mistero su questa prematura scomparsa su cui sta indagando la procura francese. Interpellati dall’Afp gli inquirenti hanno sottolineato come: "l'indagine sia in corso e resti coperta dal segreto".

Ad

Euro 2022 Austria ai quarti, Inghilterra rullo compressore 39 MINUTI FA

"Non abbiamo commenti da fare su tutto ciò che riguarda la vita privata di Pauline", ha riferito all'Afp l'agenzia che gestisce gli interessi e l'immagine della giocatrice della Juventus. Anche la Federcalcio Francese, come si legge dalle colonne de Le Parisien, non commenterà questo episodio che appartiene alla vita privata di Peyraud-Magnin, che nel 2020 fu la prima calciatrice francese a fare coming out.

SPORT EXPLAINER: Calcio

Euro 2022 Austria ai quarti, Inghilterra rullo compressore 39 MINUTI FA