Pernille Harder è abituata a collezionare trofei e battere record. Prima donna ad aver vinto due volte il premio "UEFA Player of the Year", anche nel 2020 l'attaccante danese è stata protagonista di un anno ricco di avvenimenti - in cui ha iniziato una nuova fase della sua carriera, trasferendosi in estate al Chelsea, campione della FA WSL (il massimo campionato femminile in Inghilterra), per quello che si crede essere un trasferimento record del calciomercato in rosa.

Pernille Harder poses for a photo as she signs for Chelsea FC Women at Stamford Bridge on September 01, 2020 in London, England. Credit Foto Getty Images

Harder, la calciatrice dei record

L'allenatrice delle 'Blues' Emma Hayes, in quel momento, affermò ai canali ufficiali del club: "Pernille è una delle migliori giocatrici al mondo. "I suoi record a Wolfsburg e Linkopings, così come a livello internazionale con la Danimarca, dimostra quanto sia stata preziosa per le sue squadre". I record di cui parla Hayes fanno essenzialmente riferimento ai quattro "double" consecutivi in Germania campionato-coppa con il Wolfsburg, più due scarpe d'oro. A livello internazionale è stata una pedina fondamentale nella corsa delle danesi alla finale di Euro 2017, con una media di circa un gol ogni due partite per la nazionale scandinava. E, naturalmente, i suoi due "Uefa Player of The Year" fanno bella mostra nella sua personalissima bacheca. "È uno di quei premi individuali che sogni, e per i quali lotti per arrivare a sollevare al cielo quello successivo", ha detto quando è stata premiata a ottobre 2020. "Questo riconoscimento era un sogno sin quando ero piccola. "Penso che capirò quanto sia grande questo premio quando smetterò di giocare. I miei obiettivi per la prossima stagione e per la stagione successiva saranno gli stessi: vincerlo di nuovo. Tutto il duro lavoro che ho fatto, tutti i sacrifici oggi mi rendono davvero orgogliosa".

Pernille Harder bejubelt das 5:0 Credit Foto Getty Images

L'ambizione, prima di tutto

Una campionessa che, nonostante i suoi record, possiede anche margini di miglioramento. "Non solo è una fantastica giocatrice per tutto la squadra, ma vuole portare il suo modo di giocare al livello successivo", ha detto Hayes in estate. Il suo impegno per il team viene elogiato anche dalla capitana del suo club Magda Eriksson, che è anche la partner di Harder. "E' la miglior calciatore del mondo? Questa è un'opinione soggettiva, che varia in base a quanto hai costruito fino a quel momento", ha detto alla BBC. "Per quanto mi riguarda, non ho dubbi sul fatto che Pernille sia una delle migliori. La sua mentalità è tra le caratteristiche che maggiormente la contraddistinguono: vuole sempre essere la migliore in tutto ciò che fa. Questi sono i tipi di personaggi che voglio nella mia squadra. Sceglierei sempre quelli". E Harder è d'accordo: "Essere i migliori al mondo è qualcosa che devi guadagnare nel tempo. Non solo al termine di una stagione ben fatta", ha detto. "E io ci sto lavorando".

Pernille Harder - Eurosport Star of the Year Credit Foto Eurosport

