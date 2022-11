Arturo Vidal ha finalmente vinto il suo primo trofeo internazionale, cosa che non gli era riuscita in precedenza con Juventus, Inter, Bayern Monaco e Barcellona. Col Flamengo ha invece conquistato la Copa Libertadores, Real Madrid nel Mondiale per club (competizione che non ha ancora una data). Durante i festeggiamenti per il successo col Flamengo, Vidal si è lasciato andare a qualche frase poco ortodossa nei confronti del Real Madrid... ha finalmente vinto il suo primo trofeo internazionale, cosa che non gli era riuscita in precedenza con Juventus, Inter, Bayern Monaco e Barcellona. Colha invece conquistato la Copa Libertadores, in finale contro l'Athletico Paranaense , e adesso non vede l'ora di affrontare ilnel Mondiale per club (competizione che non ha ancora una data). Durante i festeggiamenti per il successo col Flamengo, Vidal si è lasciato andare a qualche frase poco ortodossa nei confronti del Real Madrid...

È vero che c'è Ancelotti, suo ex allenatore con cui ha avuto un bellissimo rapporto, ma negli anni di Barcellona, e anche di Bayern Monaco, ci sono stati diversi episodi tra Vidal e il Real Madrid. Nella memoria del cileno, su tutti, c'è l'episodio dei quarti di finale di Champions League 2016-2017. Il Real Madrid che batte il Bayern di Vidal (e di Ancelotti) con due gol in netto fuorigioco di Cristiano Ronaldo... Non c'era ancora la VAR. Partita in cui Vidal era stato anche espulso.

Real Madrid ti rompiamo il...” avrebbe detto il centrocampista cileno, come riportato da Sport Mediaset, che non vede l'ora di vendicarsi dei Campioni d'Europa in carica.

