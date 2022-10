Il Flamengo è campione del Sudamerica per la terza volta nella storia: il club brasiliano batte 1-0 l'Athletico Paranaense all'Estadio Banco Pichincha di Guayaquil, in Ecuador, e conquista per la terza volta la Copa Libertadores dopo i trionfi del 1981 e del 2019. A decidere la finalissima è una rete dell'ex interista Gabigol che, nel recupero del primo tempo, insacca da pochi passi con il sinistro un cross teso di Everton Ribeiro. Il Flamengo succede nell'albo d'oro al Palmeiras, che aveva vinto le ultime due edizioni, e riscatta così la delusione per la finale persa nel 2021. Notte speciale anche per David Luiz che diventa il secondo giocatore della storia ad avere vinto Champions League, Europa League e Copa Libertadores: prima di lui c'era riuscito solamente Willy Caballero, portiere argentino che attualmente indossa la maglia del Southampton.

Ad

Per l'Athletico Paranaense seconda finale persa dopo quella del 2005

Calciomercato Vidal in Brasile: visite e poi firma col Flamengo 07/07/2022 ALLE 11:41

Delusione tremenda invece per l'Athletico Paranaense che, per la seconda volta nella sua storia, vede sfumare la Copa Libertadores all'ultimo atto: era già successo nel 2005 nella doppia finale contro il San Paolo (1-1 all'andata e pesante ko per 4-0 al ritorno). Contro il Flamengo la formazione allenata da Luiz Felipe Scolari è stata infatti costretta a giocare in 10 uomini dal 43' a causa dell'espulsione per doppio giallo di Pedro Henrique (fatale il secondo cartellino per una dura entrata ai danni di Ayrton Lucas.

Campionato brasiliano L'arbitro tocca Deyverson e lui stramazza a terra: il video 28/11/2021 ALLE 20:33