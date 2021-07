Periodo no per Wayne Rooney. Prima le foto hot che alcune ragazze hanno scattato con lui, mentre era addormentato al termine di una festa, poi un brutto e sfortunato episodio in allenamento con il Derby County. Il club inglese, in grave crisi societaria, è rimasto con soli nove giocatori di prima squadra e per chiudere una seduta di allenamento Rooney è stato costretto a scendere in campo. Ma nel corso della sfida, ha commesso un brutto fallo su Jason Knight costringendolo ad uscire in barella. Il giovane centrocampista (pilastro del Derby County, con cui ha collezionato 50 presenze la scorsa stagione) si è infortunato gravemente alla caviglia.

"Purtroppo dovrà rimanere fermo dalle otto alle dodici settimane - ha dichiarato Rooney al Daily Telegraph - la sua caviglia si è girata. È un duro colpo, ma dobbiamo affrontarlo". Tra meno di due settimane il Derby County sarà impegnato in campionato. "In questo momento non so chi utilizzare, dovremmo affidarci ai giovani dell'under 19".

