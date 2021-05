Una multa di 50mila euro per Zlatan Ibrahimovic e una di 25mila euro per il Milan che, seppure estraneo ai fatti, è stato punito per responsabilità oggettiva. Si è conclusa la vicenda che ha visto coinvolto l'attaccante svedese del Milan e la sua partecipazione finanziaria a una società di scommesse, un comportamento espressamente vietato dal Regolamento Disciplinare dell'UEFA. È stata inoltre emessa una direttiva che intima a Ibrahimovic di cessare ogni partecipazione nella società di scommese. A Ibra sono state comunque riconosciute diverse circostanze attenuanti.