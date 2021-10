Oggi, nel 1960, nasceva il più grande. Buon compleanno, Diego!". Con questo tweet, semplice ma che riassume alla perfezione il sentimento che lega e che legherà per sempre la città e il club a ". Con questo tweet, semplice ma che riassume alla perfezione il sentimento che lega e che legherà per sempre la città e il club a Diego Armando Maradona , il Napoli ricorda il leggendario campione argentino, scomparso il 25 novembre 2020 , in quello che oggi, sabato 30 ottobre, sarebbe stato il giorno del suo 61esimo compleanno.

Insigne: "Sei sempre qui con tutti noi..."

Commosso anche il ricordo di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, che grazie alla doppietta messa a segno giovedì sera contro il Bologna ha raggiunto quota 114 gol con il Napoli portandosi a -1 proprio da Maradona, ha affidato il proprio pensiero a un post su Instagram: "Ma raggiungerti di cosa? Tu sei stato sei e sarai irraggiungibile. Di solito si dice che si lascia un grande vuoto ma per noi non è stato così. Tu sei qui sempre con tutti noi nei racconti della gente, nei filmati, nei murales, nei pensieri di tutti noi. Di tutti noi napoletani, te compreso. Buon compleanno Diego".

Maradona Jr: "Il mio ultimo compleanno con papà..."

Dalle colonne del quotidiano Il Mattino, Maradona Jr (figlio di Diego) ricorda così il papà scomparso lo scorso anno: "Il pensiero di non averlo più accanto non lo si accetta mai fino in fondo. L'ultimo compleanno insieme? Le candeline sulla torta quella volta erano 56. Abbiamo festeggiato ad Abu Dhabi in un albergo per l'inaugurazione del Cafè Diego. Ricordo la festa che gli avevano organizzato: c'erano anche alcuni suoi ex compagni dell'Argentina campione del mondo del 1986".

