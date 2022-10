è stato nominato un nuovo CEO di A22 Sports Management, la società che si occupa di tutti gli aspetti della potenziale nuova competizione. La Superlega fa passi avanti, anche se ancora non è riconosciuta da nessuno ed è solo ad una fase embrionale. Non si sa se mai esisterà, quali squadre ne faranno parte, se sostituirà la Champions League o in quale altro modo ridisegnerà gli equilibri del calcio. Tuttavia, dopo il naufragio del progetto nell’aprile 2021 , qualcosa continua a muoversi anche grazie alla spinta di Juventus, Real Madrid e Barcellona che non si sono ancora arresi. Nelle scorse ore c’è stata una svolta importante,, la società che si occupa di tutti gli aspetti della potenziale nuova competizione.

Si tratta di Bernd Reichart, 48enne tedesco, già amministratore delegato di RTL Deutschland, emittente televisiva in Germania. Il suo bagaglio di conoscenze appartiene quindi al settore dei diritti audiovisivi. Nel comunicato si legge: “Il suo primo obiettivo sarà quello di intavolare un ampio e intenso dialogo con un largo numero di stakeholders, tra cui club, giocatori, allenatori, tifosi, rappresentanti dei media e politici. L'obiettivo è quello di incoraggiare lo sviluppo di un modello di sport sostenibile per le competizioni europee per club che rifletta al meglio gli interessi comuni e di lungo termine sia dei fan sia della comunità calcistica nel suo complesso".

Reichart: "Real, Barça e Juve stanno ponendo le domande giuste"

Dopo la nomina ad amministratore delegato di A22, con la speranza di rilanciare il progetto Superlega, Bernd Reichart ha rilasciato le prime dichiarazioni. “La situazione attuale del calcio europeo è costellata da una serie di difficoltà che non si risolveranno da sole”, ha affermato, ed ha aggiunto: “I presidenti di Real Madrid, Barcellona e Juventus hanno recentemente espresso il loro punto di vista sui problemi che il nostro sport sta attraversando. Penso stiano ponendo le domande giuste, e sono personalmente entusiasta di poter ascoltare tante voci diverse in modo che la comunità calcistica europea possa trovare insieme le risposte corrette. Il gioco che tutti amiamo beneficerà di un dialogo onesto, aperto e libero da vincoli, su un futuro migliore attraverso un serio processo di riforma”.

In un'ulteriore intervista al Financial Times e alla Reuters, Reichart ha anche avanzato una ragionevole data di possibile inizio della competizione, spiegando come la volontà non sia quella di apre una guerra con l'UEFA bensì un dialogo:

"Da parte mia assicuro un dialogo aperto e trasparente con la UEFA. Non vogliamo lavorare contro nessuno, vogliamo lavorare per il calcio. Credo in un dialogo attivo ed esteso per creare un modello sportivo sostenibile per il calcio europeo. Vogliamo raggiungere le parti interessate nella comunità calcistica europea e ampliare questa visione. Anche i tifosi proveranno molta simpatia per l'idea. Il formato non sarà mai un ostacolo. C'è una rivalutazione del progetto. C'è una mossa chiaramente dichiarata verso un format aperto. Il sistema è diventato abbastanza instabile, non può più reggere da solo. Penso che i club dovrebbero poter decidere il loro destino, perché anche loro si assumono tutti i rischi (finanziari). La maggior parte dei club concorda sul fatto che non si può continuare così. Iniziare la Superlega nel 2024-25? È ragionevole, sono ottimista...". Va sottolineato come nel 2024-25 sarà anche l'annata calcistica in cui la "nuova Champions League" vedrà la luce con notevoli cambiamenti apportati dalla UEFA. Staremo a vedere ma attendiamoci nuove puntate di questo romanzo.

