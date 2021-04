Un verdetto crudele, seppur meritato, per quanto visto in campo. Prandelli aveva ormai pensato di aver raddrizzato, almeno temporaneamente, una situazione allarmante all'interno del suo Valencia, soprattutto per quanto riguarda un reparto difensivo dalle movenze imbarazzanti. E invece no, ennesimo psicodramma, altra rimonta, che arriva a 15 secondi dal fischio finale. A realizzare la rete della "maledizione", Pablo Fornals - autore di una doppietta e ventenne proveniente proprio dalla comunità valenciana - per un 2-2 che inguaia ulteriormente gli "Els Che" in classifica, in cui vengono ulteriormente inghiottiti nella lotta per non retrocedere: solo due i punti di vantaggio dalla zona rossa. Prandelli, così, rinvia ulteriormente la prima gioia al Mestalla, in cui i tifosi della curva nord contestano la dirigenza asiatica.

La cronaca della partita

Il match entra nel vivo immediatamente e, dopo appena due minuti e mezzo di gioco, il Malaga si porta in vantaggio: con un gol peraltro straordinario da parte dal ventenne Pablo Fornals che, dal limite, scaraventa al volo in fondo al sacco un pallone alzato a campanile da una respinta di Abdennour. Una beffa per gli "Els Che", che avevano cercato Fornals - valenciano di provenienza - nel calciomercato della scorsa estate. L'incubo però viene subito smorzato dalla realizzazione al 7' di Rodrigo, lesto a deviare sul secondo palo una palla scodellata da Parejo su calcio di punizione dalla destra. Stesso copione poco più tardi: palla di Parejo a centro area su calcio piazzato ma la deviazione vincente non arriva. I ragazzini di Juande Ramos, intanto, smascherano gli enormi problemi del terzetto difensivo di Prandelli e un Abdennour, in particolare, da mani nei capelli. Così il Valencia passa da boccheggiare ad esultare con Medrán, che raccoglie un cross basso (sempre dalla destra) del solito Parejo e infila Boyko (in porta in sostituzione di un acciaccato Kameni) sul primo palo: 2-1 firmato dal canterano del Real Madrid, già a segno in Copa del Rey contro il Leganés. Ma la musica, là dietro, non cambia, tanto che il Malaga, allo scadere, sfiora il pari con il tiro a botta sicura di Ontiveros - sugli sviluppi di un corner - con la sfera respinta da Siqueira ad Alves battuto. Nella ripresa lo spartito è lo stesso, anche dopo la girandola delle sostituzioni: il Valencia non arriva quasi mai di fronte a Boyko, tranne quando il portiere ucraino decide di ravvivare le emozioni della difesa malaguista lasciandosi sfuggire un pallone elementare ma né Munir, né Rodrigo, né Garay hanno saputo trovare la deviazione vincente. Così il Malaga, in costante pressing, dopo le insidie create dal limite dell'area, trova il gol del pari al 93': altra staffilata di Pablo Fornals e 2-2 proprio quando Prandelli stava pregustando la prima gioia al Mestalla nonostante le decine di disimpegni da brivido della sua difesa, sempre più impaurita, sempre più da rivoluzionare.

La statistica chiave

Niente da fare. Ancora rinviata la prima di vittoria di Prandelli al Mestalla. Sono già passati due mesi dal suo approdo a Valencia.

Il tweet

Il migliore

Pablo FORNALS (MALAGA): una doppietta straordinaria, due gol splendidi del giovane classe '96 che proprio il Valencia aveva cercato nel calciomercato estivo. Destinato a calcare i palcoscenici migliori della Liga.

Il peggiore

Aymen ABDENNOUR (Valencia): altra prestazione da dimenticare. Una calamità in fase di disimpegno e perennemente in ritardo negli interventi sugli avversari.

Aymen Abdennour, le défenseur du FC Valence, arrivé cet été de Monaco. Credit Foto AFP

Il tabellino

VALENCIA-MALAGA 2-2

Valencia (3-4-1-2): Alves; Garay, Mangala, Abdennour; João Cancelo, Suarez, Medrán, Siqueira (58' Gayà); Parejo (69' Cartabia); Munir (84' Mina), Rodrigo. All.: Prandelli

Malaga (4-2-3-1): Boyko; Rosales, Torres, Villanueva, Ricca; Camacho, Pablo; Chory (63' Duda), Juanpi (72' Jony), Ontiveros; M. Santos (77' En-Nesyri). All.: Juande Ramos.

Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva di La Coruña.

Gol: 3' e 93' Pablo (M), 7' Rodrigo (V), 34' Medrán (V).

Note - Recupero: Ammoniti: Chory, Rodrigo, João Cancelo, Garay, Medrán, Abdennour.

