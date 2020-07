Ultima giornata di campionato, con il Barcellona che trova un successo per 5-0 sul campo dell'Alavés. Inutile ai fini della classifica per ambo le squadre, ma con la doppietta realizzata oggi Messi va a +4 su Benzema per conquistare il Trofeo Pichichi. Brutte notizie però in vista del Napoli: si è fatto male anche Lenglet.

Si chiude il sipario sulla Liga, con il Barcellona che vince 5-0 sull'Alavés. Un risultato inutile visto che i catalani erano già sicuri del 2° posto, con un campionato perso proprio dopo il lockdown: erano davanti al Real Madrid alla ripresa, ma ne hanno pareggiate tre in queste settimane... Partita troppo facile a Vitoria per porre dei giudizi in vista del ritorno di Champions contro il Napoli, ma se vogliamo trovare il problema c'è stato l'infortunio all'inguine per Lenglet. Una tegola in più per Quique Setién (o per chi sarà l'allenatore del Barcellona l'8 agosto prossimo) dovendo considerare anche le assenze di Vidal e Busquets per squalifica e di Griezmann e Dembélé per infortunio oltre Braithwaite non schierabile (non inserito in lista Champions). Si rivede, invece, de Jong che è parso pimpante nei pochi minuti giocati nella ripresa. Le attenzione erano, comunque, tutte su Messi e l'argentino ha trovato una doppietta che lo mette al sicuro su Benzema per il discorso Pichichi. Al momento è a +4 dal francese, con Messi pronto per conquistare la classifica marcatori per la 4a volta consecutiva (come Di Stéfano e Hugo Sánchez) e per la 7a volta in carriera (primo assoluto).

La classifica marcatori della Liga

Giocatore Gol segnati 1. Lionel MESSI (Barcellona) 25 2. Karim BENZEMA (Real Madrid) 21 3. Luis SUÁREZ (Barcellona) 16 4. Gerard MORENO (Villarreal) 16 5. Raúl GARCÍA (Athletic) 15

Tabellino

Alavés-Barcellona 0-3

Alavés (4-4-2): R.Jiménez; Aguirregabiria, Laguardia (46' A.Rodríguez), Magallán, Adrián Marín; E.Méndez, V.Camarasa (65' A.Mahmoud), Manu García (59' Fejsa), Burque (46' Rioja); Joselu, Lucas Pérez (46' Pons). Juan Muñiz

Barcellona (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Araújo, Lenglet (50' Semedo), Alba; A.Vidal, Busquets (59' F.de Jong), Riqui Puig; Messi, L.Suárez, Ansu Fati (78' Braithwaite). All. Quique Setién

Marcatori: 24' Ansu Fati (B), 34' e 75' Messi (B), 44' L.Suárez (B), 58' Semedo (B)

Arbitro: Juan Martínez Munuera

Ammoniti e espulsi: nessuno

Cronaca

Il Barcellona attacca, ma non trova il gol. È anche sfortunato perché in serie trova la traversa con Riqui Puig e Vidal, mentre Messi centra un palo al 16' su calcio di punizione. Il vantaggio per i catalani arriva al 24' con il gol di Ansu Fati, che si inserisce a meraviglia sul servizio di Messi. 10 minuti e c'è anche il raddoppio: Riqui Puig serve Messi che da due passi non sbaglia, realizzando il suo 24° gol in campionato. Roberto Jiménez evita il gol del 3-0 sul colpo di testa di Vidal, lanciato da Messi, ma il tris arriva comunque al 44' con la rete di Suárez che appoggia sull'assist di Alba.

Messi, Vidal - Deportivo Alavés-Barcelona - Liga 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Le brutte notizie però non mancano mai per il Barça, con l'infortunio in avvio di secondo tempo per Lenglet con Vidal che va a fare il centrale. Al posto di Lenglet entra in campo Semedo che al 58' trova il gol del poker sulla bella giocata di Riqui Puig. Nel quarto d'ora finale ecco la doppietta di Messi che supera Jiménez con un sinistro al volo sull'assist di Alba.

Il migliore

Lionel MESSI - Due gol, un assist, un palo e tante belle giocate. È vero che è stato lasciato libero sulla trequarti, ma ha fatto quello che ha voluto nella metà campo avversaria.

Messi - Deportivo Alavés-Barcelona - Liga 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il peggiore

VíctorLAGUARDIA - Il roccioso difensore dell'Alavés vive un brutto primo tempo, con il classe '89 che soffre in marcatura su Suárez. Non è proprio riuscito a prendere le misure all'uruguaiano che è sgusciato via ad ogni occasione.

