Barcellona, Bartomeu conferma l'esonero di Setien. Koeman in pole

Nella serata di domenica il numero 1 dei blaugrana ha liquidato il tecnico spagnolo al termine di una riunione in sede con la dirigenza

Ora è arrivata anche l'ufficialità dai vertici: Quique Setién non è più l'allenatore del Barcellona. A confermare la voce che dopo l'umiliazione subita dal Bayern Monaco si era fatta sempre più insistente, ci ha pensato direttamente il presidente del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu. Poche parole eloquenti del numero 1 dei catalani ai microfoni della radio spagnola Cadena Cope: "Setien è fuori".

Parte, dunque, il toto-alleantore. Il quotidiano Marca ha pubblicato sul proprio sito un video, diffuso sui canali social da El Chiringuito Tv, in cui si vede Ronald Koeman fare il suo ingresso all'aeroporto di Barcellona. Probabile dunque che ci sia stato già un contatto tra l'ex calciatore della nazionale olandese e del Barcellona e il club blaugrana. Koeman come tecnico copì il ruolo di assistente nella stagione 1998-99 e ora pronto a dire addio alla nazionale olandese. Sembrano allontanarsi le ipotesi Mauricio Pochettino, partito come candidato numero uno per sedere sulla panchina del Barcellona, e Xavi.

