Su richiesta del presidente Bartomeu, l'argentino vedrà il nuovo allenatore blaugrana per discutere del proprio futuro.

Giornata importante, forse decisiva per capire quale sarà il destino di Lionel Messi. Da quanto riporta il canale argentino TyC Sports, il giocatore ha interrotto in anticipo le sue vacanze in Cerdagna (sui Pirenei) per tornare a Barcellona e incontrare il nuovo allenatore Ronald Koeman. La richiesta è arrivata direttamente dal presidente Josep Bartomeu. Sul tavolo il futuro della Pulce, che dopo una vita in Catalogna potrebbe anche scegliere per un clamoroso divorzio.

Negli scorsi giorni, proprio Bartomeu aveva inserito Messi nella lista dei giocatori incedibili, sostenendo che l'argentino avrebbe chiuso la carriera al Barcellona. Lo stesso Koeman, nella conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato come Messi rimanga la pietra angolare del nuovo corso blaugrana ma allo stesso tempo si è detto desideroso di incontrare Leo per capire le sue perplessità. Di certo non è un momento facile in Catalogna, dopo lo storico 2-8 con il Bayern e una stagione chiusa a zeru tituli. In attesa del colloquio e di novità sull'evolversi della situazione, Inter (e non solo) restano spettatrici interessate della vicenda.

