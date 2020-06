Non solo gol, ma anche assist di caratura mondiale. Benzema è ormai un esperto dell'area di rigore, e lo ha dimostrato ieri nella trasferta contro l'Espanyol.

Dalla Liga ci arriva un’altra grande giocata targata Real Madrid; questa volta, a estrarre dal cilindro il colpo magico è chi meno te lo aspetti: il numero 9 dei Blancos Karim Benzema ha realizzato un assist di pura finezza per il compagno Casemiro, permettendo alla sua squadra di superare l’Espanyol e portarsi a +2 sui rivali del Barcellona.

L’azione si è concretizzata all’inizio del secondo tempo, dopo 45 minuti in cui la squadra di Zidane non era riuscita ad aprire il forziere dei catalani; la punta francese ha controllato col petto la sfera in area di rigore, e braccato dal difensore avversario ha fornito un assist di tacco (con tanto di tunnel) all’accorrente Casemiro, che ha insaccato davanti al portiere.

Una giocata fantastica, che testimonia quanto Benzema conosca bene l’area di rigore e quanto sia bravo a sfruttarne ogni centimetro. Ma chi meglio di Zidane, per spiegare quanto visto allo stadio El Prat?

La cosa bella è che stata un’azione di squadra, finalmente. C’è stato un lancio lungo di Marcelo per Ramos, che di testa l’ha passata a Karim. Poi il tacco per Casemiro… Ma lo sappiamo che Karim può inventarsi questo dal nulla…

Un’azione fondamentale, che rappresenta la prima concreta mossa scacchistica del Real verso il titolo di Liga. Il Barcellona di Messi si è infatti fermato in casa del Celta Vigo (2-2), e quindi il Real si porta in vantaggio di due punti a 6 giornate dal termine.

