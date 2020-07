Setien: "Griezmann può capire la situazione, su Messi solo speculazioni"

Il tecnico del Barcellona parla di due spinosi casi di mercato in un momento delicato per la sua squadra e la sua panchina.

Finito ai margini del progetto tecnico del Barcellona, tanto che i media italiani non hanno esitato ad accostarlo all'Inter in vista della prossima stagione, Antoine Griezmann si appresta a vivere due mesi durissimi in maglia blaugrana. Anche se, secondo Quique Setien, il francese è pronto a farsi scivolare tutto addosso: "È un grande professionista, è un giocatore che può capire questa situazione - le parole in conferenza stampa del tecnico del Barça -. È straordinariamente professionale, e il fatto di giocare o meno non lo influenzerà. È molto positivo e possiamo contare su di lui al cento per cento quando dovrà tornare sul campo".

Parlando dell'impiego di Grizou, Setien aggiunge: "E' un grande giocatore per il club e la squadra. Quando Griezmann ha giocato, mi avete chiesto di Ansu e viceversa. Non possono giocare tutti, non sono capriccioso e tengo conto della gerarchia e dell'importanza dei giocatori. Succede in tutte le squadre, io devo assumermi la responsabilità delle scelte".

Calciomercato Juventus, senti Rivaldo: "Prendi Messi e fallo giocare con CR7, paga il marketing!" DA 2 ORE

Play Icon WATCH Caso Griezmann a Barcellona, Setien: "Non gli chiederò scusa per averlo inserito a 5' dalla fine" 00:01:17

Messi

Non perdo un minuto pensando alla mia situazione o a quello che potrebbe succedermi. L'ho vissuto altre volte, è un circo e dobbiamo accettarlo. Messi? Leo sta bene, il resto sono speculazioni. Io vedo Leo in allenamento. Sta bene e si allena bene. Non sono a conoscenza del fatto che abbia detto qualcosa

Play Icon WATCH Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como 00:00:50

Calciomercato House of Barça: perché tra mille malumori e minacce di addio il futuro di Messi è blaugrana IERI A 13:38