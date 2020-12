Il derby è alle spalle. L'Atletico Madrid riconquista successo e vetta solitaria, in attesa di Real Sociedad e Real Madrid. Il 3-1 sull'Elche è meno semplice di quel che potrebbe apparire, perché gli ospiti si chiudono bene nel primo tempo e sfiorano la rimonta da 2-0 a 2-2 nella ripresa, ma fondamentale. Determinante Luis Suarez, che nonostante i celeberrimi problemi extracampo che lo collegano all'Italia mostra di non perdere mai la concentrazione sul proprio mestiere. Che sa fare benissimo, esami farsa a parte. E poi c'è spazio anche per il sigillo su rigore di Diego Costa, deciso a dimenticare mesi complicatissimi. Ad accorciare sul 2-1 è Boyé, ex Torino, ma non basta. Vince l'Atletico, che martedì sarà atteso da un altro impegno di fuoco: lo scontro al vertice in casa della Real Sociedad.