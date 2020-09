Un Lionel Messi apparso sorridente, nonostante le ultime settimane tutt'altro che tranquille, è tornato in campo con la maglia del Barcellona nell'amichevole che i blaugrana hanno vinto 3-1 contro il Gimnastic de Tarragona, squadra di terza divisione spagnola. L'argentino, schierato nell'undici titolare da Ronald Koeman, non ha trovato la via del gol ma si è messo in luce con un gesto di grande altruismo quando, al 17', ha lasciato a Griezmann l'esecuzione di un calcio di rigore che l'attaccante francese ex Atletico Madrid ha puntualmente trasformato.