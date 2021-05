Calcio

Calciomercato, Liga, Zidane: "Io lontano da Madrid? È una bugia"

LIGA - La conferenza stampa dell'allenatore del Real Madrid dopo il successo per 1-0 in trasferta contro l'Athletic Bilbao che tiene aperta la lotta per la vittoria del campionato spagnolo. "Contento della prestazione. Io lontano da Madrid? Questa è una bugia".

00:00:59, 43 minuti fa