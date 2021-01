Privo dello squalificato Messi e in campo con una squadra in emergenza complice i numerosi infortuni, il Barcellona batte 2-0 l'Elche e centra la quarta vittoria di fila in Liga, la quinta nelle ultime 6 partite. Di De Jong al 39' e di Puig all'89' i gol che decidono l'incontro. Una vittoria tutto sommato meritata quella dei blaugrana, che hanno giocato senza strafare contro un avversario praticamente nullo in fase offensiva. Eppure la formazione di casa allenata da Almiron esce dal campo con un rimpianto per la colossale palla gol divorata da Emiliano Rigoni a inizio ripresa sullo 0-1 (fantastica la parata del solito, eccezionale Ter Stegen). Grazie a questo successo il Barcellona sale al terzo posto portandosi momentaneamente a -7 dall'Atletico Madrid impegnato domenica sera in casa contro il Valencia.