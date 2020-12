"Il brasiliano è entrato in campo al 66' del match pareggiato contro l'Eibar al posto di Miralem Pjanic, ma non è riuscito a portare a termine la partita a causa dell'infortunio riportato nei minuti di recupero del secondo tempo, lasciando il Barça in 10 uomini dopo aver esaurito le 5 sostituzioni consentite".

Nessuna indicazione per quanto riguarda i tempi di recupero di Coutinho, ma sarà necessaria l'operazione e, secondo il 'Mundo Deportivo', si parla comunque di 8-10 settimane di stop. In sostanza, l'ex Liverpool tornerà in campo tra più di due mesi, all'inizio o alla metà di marzo. Salterà certamente l'andata degli ottavi di Champions League contro il PSG, in programma il 16 febbraio.