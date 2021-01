Era stato un periodo nero per il Real Madrid. Seppur breve, nel giro di pochi giorni si erano concentrate solo cattive notizie. Dal pareggio di Pamplona in Liga con l’Osasunaall’eliminazione in Supercoppa di Spagna; dal clamoroso ko in Copa del Rey contro una squadra di Segunda B (Alcoyano, terza serie del calcio spagnolo) alla positività al Covid-19 del tecnico Zinedine Zidane. E allora il Real riparte idealmente dal campo dell’Alaves, il cui anniversario per i 100 anni di storia del club è rovinato dal convincente 4-1 che rimette in moto i Merengue. Un colpo di testa di Casemiro, una doppietta del solito Benzema; persino il gol di Hazard. L’Alaves infatti dura troppo poco, il tempo di una sfuriata, quella dei primi 10 minuti di partita. Il resto solo gol e gestione del Madrid, che grazie a questi 3 punti prova per lo meno a mettere un po’ di pressione ai cugini dell’Atletico Madrid: la ‘Casa Blanca’ si riporta infatti a -4 dalla vetta occupata dai Colchoneros; anche se con 2 partite in meno rispetto al Real, il Cholo Simeone, può provare a continuare a gestire il vantaggio.