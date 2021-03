Il Barcellona accorcia sull'Atletico Madrid e rientra defintivamente in corsa per la Liga:. Con tanto di contro-sorpasso sul Real Madrid dopo la vittoria dei Blancos contro l'Elche. E' la notte, tanto per cambiare, di Messi, che raggiunge Xavi al primo posto per presenze con la maglia blaugrana e incanta: gol capolavoro per aprire il match (sinistro da fuori che sbatte sulla traversa e supera la linea), assist al bacio per Mingueza nella ripresa e sinistro in buca d'angolo nel finale. In mezzo un'altra magia da fuori, quella di Griezmann, e il rigore trasformato da Mir nel finale di primo tempo su fallo a dir poco dubbio di Ter Stegen sull'attaccante. Quarta vittoria consecutiva in Liga per il Barcellona, che dimentica l'eliminazione dalla Champions e ora ci crede per davvero.