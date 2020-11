Come spesso gli è capitato nelle sue 17 stagioni di militanza nel Barcellona ci ha dovuto pensare Leo Messi ad accendere la luce al Barcellona. Contro il Betis, la Pulce ha per la prima volta dopo 14 mesi iniziato una partita seduto in panchina. E ne è uscito per spaccare la partita regalando al suo Barça una vittoria di siderale importanza.