Seconda vittoria consecutiva per il Barcellona che prova a rialzarsi dopo il clamoroso ko interno contro il PSG in Champions. E che vittoria, visto che i catalani si impongono sul campo del temibile Siviglia grazie alle reti di Dembélé e del solito Messi (che scavalca Suarez in testa alla classifica marcatori). Il Barça scavalca così il Real Madrid e si porta a -2 dall'Atlético Madrid, mettendo pressione alle proprie rivali per vincere - almeno - la Liga (la classifica) in questa stagione di alti (pochi) e bassi (tanti).

Cronaca

C'è il Papu Gomez a provare un'imbucata per Rakitic, ma la difesa del Barcellona si chiude bene. I blaugrana vanno a nozze tra gli spazi lasciati dagli andalusi e Dembélé ci prova per la prima volta al 21' con un sinistro a giro parato da Bono. Alla mezz'ora è ancora Dembélé a sfuggire alla morsa di Koundé e Diego Carlos, sul perfetto assist di Messi, e questa volta riesce a superare il portiere del Siviglia per l'1-0.

La squadra di Lopetegui non crea pericoli verso la porta di ter Stegen, ma il Barcellona manca il gol del raddoppio. Prima Alba non arriva per un cm all'invito di de Jong, poi è Dest a colpire un palo clamoroso. Il Siviglia riesce così a pareggiare all'80' con En Nesyri, ma l'arbitro annulla tutto perché l'attaccante marocchino aveva controllato con la mano. Ecco che all'85' arriva il 2-0 dei catalani con Messi che segna in tap-in dopo la deviazione di Bono sulla sua stessa conclusione. 19 gol e 4 assist per l'argentino in questa stagione e il Barça si avvicina alla vetta della classifica.

