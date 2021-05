Valencia-Barcellona, match valido per la 34esima giornata di Liga andato in scena al Mestalla, si è concluso col punteggio di 2-3 in favore dei Blaugrana. Una partita dalle due facce: nel primo tempo la strategia iper-difensivista del Valencia ha avuto la meglio sull’estenuante possesso palla blaugrana. Poi nella ripresa succede di tutto: la sblocca Paulista di testa su corner, complice un’ingenuità difensiva di Lenglet. Poi Sale in cattedra Messi, che insacca due volte: prima sulla ribattuta di un rigore parato da Cillessen, poi con un gioiello su punizione. In mezzo c’è spazio anche per Griezmann, che insacca con un gol sottoporta, da rapace. Sul finale, arriva lo spauracchio firmato Soler, che con un bolide dalla distanza trafigge Ter Stegen. Ma l’assedio finale del Valencia non scalfisce ulteriormente la difesa blaugrana. La squadra di Koeman aggancia il Real in seconda posizione, e si prepara al match della stagione contro l’Atletico Madrid , in programma settimana prossima.