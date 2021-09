Pjanic chiama e Koeman risponde. Il giocatore bosniaco, dopo il Besiktas. L'ex centrocampista della Roma è riuscito così a conservare il suo stipendio e ad “uscire” dal Barcellona che l'aveva quasi messo fuori rosa per volere di Koeman che non lo considerava da Barcellona. Pjanic però se n'è andato chiama erisponde. Il giocatore bosniaco, dopo il no della Juventus visto l'alto ingaggio , si è dovuto accontentare del. L'ex centrocampista della Roma è riuscito così a conservare il suo stipendio e ad “uscire” dal Barcellona che l'aveva quasi messo fuori rosa per volere di Koeman che non lo considerava da Barcellona. Pjanic però se n'è andato con parole al veleno verso il suo ex allenatore , dicendo che non si è comportato da professionista nei suoi confronti, ma il tecnico olandese ha risposto...

Penso che sia un po' di frustrato e, guardandola dal punto di vista del giocatore, capisco la frustrazione. Ma per il nostro modo di giocare, la nostra idea con la palla e senza palla, ha perso il duello con gli altri centrocampisti. Io gli auguro il meglio. È stato difficile, abbiamo provato e riprovato, ma c'erano altri giocatori migliori di lui. [Koeman al Mundo Deportivo]

Queste le parole di Koeman che ha risposto per le rime a Pjanic. Il bosniaco parlerà ancora o finirà qui la diatriba tra i due? Il classe '91 intanto non vede l'ora di debuttare: il Besiktas giocherà l'11 settembre contro lo Yeni Malatyaspor in campionato.

