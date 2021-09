Non mi ha rispettato, mi ha trattato come un ragazzino di 15 anni", ha detto. Non le manda a dire Miralem Pjanic dopo il suo passaggio in extremis dal Barcellona in Besiktas . Un altro bianconero rispetto a quello della Juventus , che sembrava essere destinato a rivestire dopo un solo anno di lontananza. Tuttavia il club catalano e quello torinese non sono riusciti ad accordarsi sulla distribuzione del pagamento dell'ingaggio. Cosa che invece è accaduto coi bianconeri di Istanbul. Il centrocampista bosniaco-lussemburghese, nella conferenza di presentazione, se l'è presa però con il suo ex allenatore Ronald Koeman: "", ha detto.

L'accusa: "Zero rispetto da Koeman"

Pjanic ha quindi proseguito: "Quando c'è un problema o un'idea diversa dalla tua, mi aspetto quantomeno una comunicazione faccia a faccia. Koeman non mi considerava e faceva finta di nulla. Ho sempre sognato di giocare in una squadra prestigiosa come il Barcellona, ma quando ero in campo diventava complicatissimo dare il meglio. Non sentivo assolutamente la fiducia del mio allenatore. Che, è vero, è colui il quale sceglie i giocatori ma, ripeto, avrei preteso un minimo di rispetto in più. La Juventus? Sì, c'era un discorso aperto, ma so che non erano nelle migliori condizioni per chiudere l'operazione. Dispiace. Non è stato facile allenarsi in questa situazione, era difficile restare concentrati. Ma ora sono felice di essere qui al Besiktas".

