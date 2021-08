Juventus. Niente ritorno, dunque, per Miralem Pjanic, nonostante Barcellona fosse disposto - pur di mandare via il bosniaco - a pagare metà del suo ingaggio. Pjanic prende 8,5 milioni a stagione, ma i 4,25 che avrebbe dovuto versare la Juventus erano comunque troppi per le casse dei bianconeri. Con gli acquisti di Moise Kean e Ihattaren ( poi girato alla Samp ), è ufficialmente concluso il mercato in entrata della. Niente ritorno, dunque, per, nonostante le sue parole al miele per i bianconeri e nonostante ilfosse disposto - pur di mandare via il bosniaco - a pagare metà del suo ingaggio. Pjanic prende 8,5 milioni a stagione, ma i 4,25 che avrebbe dovuto versare la Juventus erano comunque troppi per le casse dei bianconeri.

La Juventus aveva chiesto un sacrificio a Pjanic

Dopo il summit fatto nel pomeriggio di lunedì, infatti, la Juve aveva provato a convincere Ramadani, l'agente del giocatore, ad abbassare le pretese, ma non è stato trovato alcun accordo. Ecco che Pjanic, quindi, non farà ritorno in bianconero nonostante fosse stato espressamente richiesto da Allegri.

E ora dove va Pjanic?

La priorità di Pjanic era di andare alla Juventus, ma adesso si pone un bel problema per il Barcellona. Intanto non è nei piani di Koeman che lo aveva messo ai margini della rosa già nella passata stagione e in più il contratto del bosniaco pesa. Resta aperta solo la pista Siviglia, con Monchi che aveva richiesto l'ex Roma. Pjanic, pur di giocare, accetterà il passaggio agli andalusi?

