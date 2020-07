Icardi, stoccata all'Inter: "Il PSG è un grande passo avanti. Sono qui perchè voglio vincere titoli"

L'ex attaccante nerazzurro intervistato dai canali ufficiali del lub parigini: "Volevo giocare in un club come il Psg per arrivare ad un livello più alto".

A poco più di un mese dalla decisione del Paris Saint-Germain di riscattarlo a titolo definitivo per 60 milioni di euro, Mauro Icardi, intervistato dai canali ufficiali dei parigini, parla delle sue nuove ambizioni, lanciando tra le righe una frecciatina al suo ex club.

È stato importante per me fare un grande passo avanti nella mia carriera. Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. Volevo giocare in un club come il Psg per vincere titoli e per arrivare ad un livello più alto. E’ per questo che ho voluto cambiare.

Il bomber argentino, approdato all'ombra della Tour Effeil la scorsa estate, nella sua prima stagione al PSG ha vinto la Ligue 1 (interrotta prematuramente causa Coronavirus), collezionando 20 presenze, 12 gol e 3 assist. Ad agosto gli uomini di Tuchel parteciperanno alle Final Eight di Lisbona, la fase finale della Champions League, in virtù del successo della doppia sfida agli ottavi contro il Borussia Dortmund. Il prossimo 24 luglio, invece, il club di Nasser Al-Khelaifi scenderà in campo contro il Saint-Etienne per la finale di Coppa di Francia.

