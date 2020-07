Neymar set to stay at Paris Saint-Germain - Paper Round

Con la Ligue 1 conclusa da un po', la squadra di Tuchel torna a giocare contro una formazione di Ligue 2, il primo di tre test in vista del doppio impegno in Champions League con l'Atalanta. La novità è che il PSG giocherà col pubblico: andati esauriti 4.500 tagliandi, il massimo concesso in un impianto da oltre 25mila.

Sarà un mese di luglio di grande praparazione per il Paris Saint-Germain in vista delle finali di coppa e della Champions League contro l'Atalanta, e la buona notizia per il PSG è che, oltre a ritrovare il campo, ritroverà anche il pubblico! Infatti la squadra di Thomas Tuchel domenica giocherà il primo di tre test amichevoli contro il Le Havre e potrà contare sulla presenza di 4.500 spettatori, il massimo consentito e quasi un quinto della capienza di uno stadio, l'Oceane, che ne può contenere oltre 25mila. Paradossale che proprio in Francia si torni a giocare col pubblico visto che era stato il primo paese a dichiarare concluso il torneo per il Coronavirus.

Il Paris Saint-Germain, che non gioca dall'11 marzo contro il Dortmund in Champions, non dovrebbe avere a disposizione Mbappè e non avrà certamente Edinson Cavani, che ha detto no al prolungamento di contratto fino a fine stagione. I parigini giocheranno poi in Portogallo coi belgi del Waasland-Beveren (17 luglio) e contro gli scozzesi del Celtic Glasgow (21 luglio), gli ultimi due test prima di disputare le finali di Coppa di Francia e di Coppa di Lega il 24 e 31 luglio, e infine la Champions contro l'Atalanta il 12 agosto.

Calcio Neymar attore ne La Casa di Carta, estate da cinema per il brasiliano 28/08/2019 A 14:34

Chissà che la presenza di qualche tifoso non sia una spinta in più per il PSG che di fatto sarà la prima squadra appartenente ai campionati Top 5 d'Europa (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia) a disputare una partita con il pubblico.

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter se dovesse acquistare Edinson Cavani 00:01:50