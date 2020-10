Poco più di una formalità la sfida al Parco dei Principi del Paris Saint Germain contro il Dijon: la squadra allenata da Tuchel, che in settimana aveva perso 2-1 in casa contro il Manchester United all'esordio in Champions, si impone con un secco 4-0 grazie alle doppiette di Kean e Mbappé. Particolarmente significative le due reti messe a segno dall'ex attaccante di Everton e Juventus, le sue prime con la maglia dei parigini.