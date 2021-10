Mario Lemina e la sua famiglia. L'ex giocatore della Juventus, infatti, ha subito un furto presso la sua abitazione, mentre lui era nel ritiro con la sua Nazionale impiegato per le partite di Fanny Neguesha, che sono state minacciate e legate dai malviventi presenti. Brutto spavento pere la sua famiglia. L'ex giocatore della, infatti, ha subito un furto presso la sua abitazione, mentre lui era nel ritiro con la sua Nazionale impiegato per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali . Nell'abitazione di Lemina, inoltre, erano presenti tre donne, tra cui la compagna, che sono state minacciate e legate dai malviventi presenti.

A dare la notizia è stato il quotidiano francese l'Equipe che rivela che i ladri, erano in tre, incappucciati e armati di pistole, si sono introdotti nella casa del giocatore portando via articoli di abbigliamento e gioielli di lusso per un valore complessivo di 300 mila euro.

Dopo l'accaduto, Lemina ha chiesto al ct del Gabon, Patrice Neveu, di non giocare l'ultima gara di qualificazione contro Angola (che si è disputata oggi) e fare ritorno a casa.

