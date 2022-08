Domenica sera, nella terza giornata della Ligue 1, ilscenderà in campo allo stadio Pierre Mauroy per affrontare il. Ritorno dunque da ex nel nord della Francia per l’allenatore dei parigini, che conha conquistato il titolo francese nella stagione 2020-21. Sono però ore calde in casa rossoblu tra i tanti nomi accostati al club e non ancora arrivati, i malumori tra Mbappé e Neymar e i giocatori messi alla porta in attesa di una nuova destinazione. Tornare in campo domenica contro il Lille è quasi una boccata d’ossigeno per il PSG.