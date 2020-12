Esiste un altro stadio Diego Armando Maradona . L'impianto argentino Ciudad de La Plata è stato ribattezzato stadio 'Diego Armando Maradona' in memoria della defunta leggenda del calcio argentino. Maradona è morto il mese scorso dopo aver subito un attacco di cuore nella sua casa a nord della capitale Buenos Aires, meno di un mese dopo il suo 60esimo compleanno. Lo stadio da 53mila posti a La Plata, a circa 60 km a sud-est di Buenos Aires, è la sede parziale di Gimnasia y Esgrima, la squadra allenata da Maradona al momento della sua morte. "Abbiamo deciso di rinominare lo stadio. Diego è unico e si merita che questo stadio porti il suo nome" , ha detto il governatore di La Plata Axel Kicillof che ha aggiunto che una delle tribune dello stadio porterà il nome dell'ex allenatore della nazionale argentina Alejandro Sabella, morto la scorsa settimana dopo aver combattuto contro il cancro e problemi cardiaci . Sabella era un giocatore e allenatore capo dell'Estudiantes, che condivide l'affitto dello stadio con il Gimnasia.

All'inizio di questo mese a Napoli è stato annunciato il cambio di nome dello stadio San Paolo ufficialmente ribattezzato stadio Diego Armando Maradona. Il 'Dieci' che ha portato l'Argentina alla gloria ai Mondiali del 1986 in Messico, ampiamente considerato come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, ha guidato il Napoli ai suoi unici due titoli di Serie A e alla Coppa UEFA durante la sua permanenza in Campania dal 1984 al 1991.