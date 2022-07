Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne nella Toronto FC, i due Azzurri danno spettacolo nel 4-0 rifilato a Charlotte, che spezza peraltro una serie di quattro k.o. nelle ultime cinque giornate e rilancia la squadra nella corsa verso i Playoff, distanti ora soltanto 6 punti dai 28 di Cincinnati. Dopo l'incredibile rete con cui Jonathan Osorio sblocca il match al 4' - carambola fortuita sulla schiena su tentativo di rinvio della difesa di Charlotte, con palla che si insacca all'incrocio dei pali alla sinistra di un incolpevole Kristijan Kahlina - salgono in cattedra i Esordio praticamente perfetto pernella Major Soccer League statunitense . Con la nuova maglia del, i due Azzurri danno spettacolo nel, che spezza peraltro una serie di quattro k.o. nelle ultime cinque giornate e rilancia la squadra nella, distanti ora soltanto 6 punti dai. Dopo l'incredibile rete con cuisblocca il match al 4' - carambola fortuita sulla schiena su tentativo di rinvio della difesa di Charlotte, con palla che si insacca all'incrocio dei pali alla sinistra di un incolpevole Kristijan Kahlina - salgono in cattedra i due ex della Serie A

Bernardeschi prima va vicino al gol con un sinistro dagli undici metri, che non trova però lo specchio della porta. Successivamente, l'ex Juventus ricama l'assist direttamente da calcio d'angolo, mettendo sulla testa di Michael Bradley una palla da spingere soltanto in rete grazie a una semplice torsione del busto. Al 10' Toronto è così avanti 2-0, ma non è ancora finita. Bernardeschi s'inventa un sinistro chirurgico dalla distanza, per il 3-0 al 31', e bagna così il suo esordio nella MLS con un gol e un assist.

Al 47' c'è spazio anche per la prima giocata-meraviglia di Insigne. L'ex Napoli riceve sui 30 metri spalle alla porta e, in un solo movimento, s'inventa l'assist di tacco per lanciare Bradley nel corridoio verso la porta avversaria: il centrocampista statunitense infila in velocità la difesa di Charlotte e, con un delizioso scavetto, supera Kahlina in uscita per il 4-0 a metà gara. Risultato che non cambierà nella ripresa, nonostante le sostituzioni di Bernardeschi e Insigne con Deandre Kerr e Jayden Nelson, giovanissimi classe 2002. "Per me e per la squadra questo è un giorno speciale - ha dichiarato Bernardeschi dopo la vittoria - Sono felicissimo per il mio debutto, ho segnato e fornito un assist. Anche se l'aspetto più importante è la vittoria: per i tifosi, per acquisire fiducia, per il futuro. Bene così".

