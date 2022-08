Toronto FC sfoderando il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro. Contro il Nashville infatti, "L'Mls mi ha sorpreso. Le strutture sono tutte buone, i campi nuovi, gli stadi belli, e anche a livello fisico è molto impegnativo, si corre tanto. È un buon campionato, spero che cresca sempre di più e che possa diventare ancora più importante, al livello dei campionati europei. Sono molto contento della mia scelta e vado avanti", ha dichiarato Insigne a proposito della sua nuova avventura oltreoceano. Lorenzo Insigne si è preso ilsfoderando il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro. Contro il Nashville infatti, l'azzurro ha segnato il gol decisivo - il primo con la maglia dei canadesi - firmando il 4-3 finale. Un segnale di forza che mette a tacere dubbi e scetticismo dopo una partenza a stelle e strisce frenata da un infortunio al polpaccio. Ora l'ex Napoli può prendersi un attimo per respirare e riflettere su passato, presente e futuro in un'intervista per Rai Radio Uno.. Le strutture sono tutte buone, i campi nuovi, gli stadi belli, e anche a livello fisico è molto impegnativo, si corre tanto. È un buon campionato, spero che cresca sempre di più e che possa diventare ancora più importante, al livello dei campionati europei.ha dichiarato Insigne a proposito della sua nuova avventura oltreoceano.

Ad

Insigne: "Koulibaly, Mertens e Ghoulam via da Napoli? Un peccato"

MLS Bernardeschi-show! Strappa il rigore a Jiménez e lo segna IERI A 09:28

La nuova stagione di Serie A invece, si aprirà senza di lui: "Non vedo l'ora che inizi per seguire il Napoli. Io sono tifosissimo, ho già organizzato tutto per vedere le partite. Ogni tanto sento i miei ex compagni tramite chiamate o messaggi, gli ho augurato di vincere il campionato, sarei veramente felice". Napoli è la terra che lo ha cresciuto e che non potrà mai dimenticare: "Appena avrò tempo tornerò sicuramente, per trovare amici e parenti, e seguire il Napoli da vicino". Una terra che rimarrà impressa per sempre nei cuori degli altri giocatori uscenti, tra cui Koulibaly, Mertens, e Ghoulam: "Dispiace tanto che siamo andati via insieme. Dispiace tantissimo perché abbiamo dato tanto al Napoli e c'è dispiacere, ma la vita è così. Sicuramente tutti e tre rimarremo sempre attaccati a Napoli e faremo sempre il tifo per il Napoli", ha commentato Lorenzo.

Sui due Mondiali mancati e lo Scudetto del 2018: "Delusioni pesanti"

A Toronto, Insigne afferma di aver compiuto passi avanti per quanto riguarda la comprensione della lingua inglese e per quanto riguarda la metabolizzazione di qualche boccone amaro ingoiato nel suo capitolo italiano: "La mancata qualificazione a due Mondiali con l'Italia e lo scudetto perso in hotel a Firenze sono due delusioni pesanti. Non partecipare due volte a un Mondiale è durissima, soprattutto vederlo dalla tv. Poi per quanto riguarda l'aver perso lo scudetto con il Napoli, da tifoso del Napoli, fa male. Sono due ferite aperte e spero che piano piano si chiudano e si vada avanti. Io spero che sia la Nazionale sia il Napoli arriveranno il più in alto possibile".

Insigne: "Ho scelto Toronto per il bene della mia famiglia"

MLS Insigne gol, il tiraggiro sbarca in MLS IERI A 08:04