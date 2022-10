Con uno stipendio di 14 milioni di euro annui, Lorenzo Insigne è il giocatore più pagato in MLS. Il dato emerge dall'elenco ufficiale degli ingaggi pubblicato dal massimo campionato di calcio statunitense, aggiornato con l'inserimento degli italiani arrivati nel corso dell'anno (oltre all'ex capitano del Napoli ci sono anche Chiellini , Bernardeschi e Criscito). Le cifre con le quali è stata stilata la classifica comprendono sia lo stipendio base annuo, sia eventuali bonus garantiti e spalmati nell'arco della durata del contratto. Sul podio, alle spalle di Insigne, si piazzano lo svizzero Xherdan Shaqiri e il Chicharito Hernandez che militano rispettivamente nei Chicago Fire e nei Los Angeles Galaxy. Quarta posizione per un altro italiano, Federico Bernardeschi, che precede altri due ex juventini (Douglas Costa e Higuain ). Fuori dalla Top 10, invece, Giorgio Chiellini.