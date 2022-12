Olanda-Argentina è una partita che resterà nella storia. Tante sfide tra queste due Nazionali, ok, ma il Mateu Lahoz ha estratto ben 16 cartellini, incluso il rosso comminato ai danni di Dumfries durante i tiri di rigore. Un record nella storia dei Mondiali. è una partita che resterà nella storia. Tante sfide tra queste due Nazionali, ok, ma il quarto di finale di questa edizione ha regalato davvero tanto. A tratti abbiamo goduto di uno spettacolo vero, durato fino ai rigori che ha visto trionfare l'Albiceleste, ma ci si ricorderà soprattutto del post partita. E, nello specifico, del faccia a faccia tra Messi e van Gaal avvenuto a fine partita ( il perché della lite tra il capitano dell'Argentina e il ct). Ma è successo di tutto anche durante il match, basti pensare cheha estratto ben, incluso il rosso comminato ai danni didurante i tiri di rigore. Un record nella storia dei Mondiali.

Un record che questa sfida ha con un'altra partita del passato. 16 cartellini furono estratti anche nel match tra Olanda e Portogallo al Mondiale 2006. In quell'ottavo di finale, terminato 1-0 per i lusitani con gol di Maniche, l'arbitro Ivanov ebbe il suo bel da fare.

Tutti gli ammoniti di Olanda-Argentina

Giocatore Nazionale 43' Timber Olanda 43' Acuña Argentina 45' Romero Argentina 45+2 Weghorst* Olanda 76' Depay Olanda 76' Lisandro Martinez Argentina 88' Berghuis Olanda 89' Paredes Argentina 90+10 Messi Argentina 90+12 Otamendi Argentina 90+13 Bergwijn* Olanda 109' Montiel Argentina 112' Pezzella Argentina 120' Dumfries Olanda 120' Lang Olanda 120' Dumfries (doppio giallo) Olanda

*giocatore ammonito mentre era in panchina

Non solo questi 16 cartellini durante i 120 minuti e i rigori. C'è da segnalare che Mateu Lahoz ha estratto anche altri due cartellini, in direzione della panchina dell'Argentina. Nel primo tempo è toccato a Walter Samuel, ex difensore di Roma e Inter, oggi collaboratore del ct Scaloni. Poi è stato ammonito proprio Lionel Scaloni al 90'.

