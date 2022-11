Argentina dopo la clamorosa sconfitta inaugurale 8 gol in carriera ai Mondiali in 21 partite. È lui che ha aperto la sfida contro il Messico, poi Albiceleste in una fase finale del Mondiale. In testa, infatti, c'è Gabriel Omar Batistuta con 10 reti in 12 partite giocate nella storia del torneo. Serviva qualcuno a trascinare l'dopo la clamorosa sconfitta inaugurale contro l'Arabia Saudita . Ci ha pensato Messi... E chi se no? Secondo gol in questa rassegna per l'attaccante in forza al PSG che ha così raggiunto quota. È lui che ha aperto la sfida contro il Messico, poi vinta 2-0 dalla squadra di Scaloni . C'è ancora qualche golletto da fare per diventare il miglior marcatore di sempre della Nazionalein una fase finale del Mondiale. In testa, infatti, c'ècon 10 reti in 12 partite giocate nella storia del torneo.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Argentina-Messico 2-0, pagelle: Messi super, Lautaro delude 22 MINUTI FA

Messi è diventato invece il 2° miglior marcatore di sempre dell'Argentina ai Mondiali al pari di Guillermo Stábile che segnò 8 gol in 4 partite nell'edizione del 1930. E, ovviamente, di un altro mostro sacro della storia argentina. Diego Armando Maradona. E la curiosità è che sono davvero tutti e due a pari merito: anche Maradona realizzò in carriera 8 gol in 21 presenze. Ma Messi punta ancora più in alto...

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Messi-Enzo Fernandez, riecco l'Argentina: 2-0 al Messico 3 ORE FA